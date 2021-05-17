В Польше задержали подозреваемого в шпионаже на РоSSию

В Польше задержали мужчину, который собирал и передавал информацию о польских военных делах, а также о лицах и материалах, которыми интересовалась роSSийская сторона.

Об этом сообщает Польское радио.

"По обвинению в шпионаже для РоSSийской Федерации работники Агентства внутренней безопасности задержали Марцина К. Мужчине уже предъявлено обвинение, и по требованию прокурора он временно арестован", - говорится в сообщении.

Как сообщила Краевая прокуратура, Марцину К. предъявлено обвинение в деятельности для иностранной разведки против Речи Посполитой Польши . Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры, учитывая необходимость обеспечения правильного проведения дела, опасения в том, что подозреваемый прибегнет к хитрости, а также высокую меру наказания, которое ему грозит, прокурор направил в суд заявление о применении меры пресечения в виде временного ареста. Суд согласился на временный арест на период в три месяца.

Напомним, ранее капитана ВМС Италии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии.