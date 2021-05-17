Степанов записал видеообращение и сказал, что "все только начинается"

Министр заявил о "подковерных играх".

Степанов записал видеообращение и сказал, что "все только начинается"
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов на фоне представления в парламент постановления о его увольнении записал видеообращение. В нем он еще раз сказал, что не писал никаких заявлений об отставке.

"Пока подковерные игры касались меня лично - я не обращал внимания, однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию открыто", - заявил Степанов.

Министр вновь напомнил о неудовлетворении медицинской реформой и сказал, что лично он "всегда прислушивался" к потребностям медиков.

Степанов считает, что его идеология работы в должности главы Минздрава шла вразрез с идеологией "врача крепостного", который находится в зависимости от медицинских бюрократов.

"Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда должна двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается", - отметил Степанов в подписи к видео.

Напомним, что 14 мая источники LB.ua в Офисе президента и "Слуге народа" сообщили, что парламент рассмотрит вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые два сами написали заявления.

Сам Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке и напомнил, что для его увольнения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде. Новым главой Минздрава может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По словам главы партии "Слуга народа" А. Корниенко, Степанова хотят уволить из-за провала вакцинальной кампании. Виктор Ляшко к ней не имел отношения, он отвечал за карантинные мероприятия и свои задачи выполнял хорошо, сказал глава "Слуги народа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Медведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизменеМедведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизмене
Блок рекламы


Похожие новости
У Верховной Рады провели акцию за отставку СтепановаУ Верховной Рады провели акцию за отставку Степанова
Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявленияЧаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления
Порошенко: все свалить на Степанова не получится, требуем расследовать масштабные хищения антиковидного фондаПорошенко: все свалить на Степанова не получится, требуем расследовать масштабные хищения антиковидного фонда
Ляшко рассказал, когда начнут вакцинировать педагоговЛяшко рассказал, когда начнут вакцинировать педагогов
Степанов надеется, что Рада не поддержит его отставкуСтепанов надеется, что Рада не поддержит его отставку
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Прокуратура рассказала детали масштабных обысков в КиевеПрокуратура рассказала детали масштабных обысков в Киеве
Степанов заявил, что Украина может запустить ковидные сертификаты до 1 июляСтепанов заявил, что Украина может запустить ковидные сертификаты до 1 июля
"Сигнал мощной поддержки", - в МИД рассказали об ожиданиях от визита Блинкена"Сигнал мощной поддержки", - в МИД рассказали об ожиданиях от визита Блинкена
Степанов анонсировал подписание нового контракта на вакцину от COVID-19Степанов анонсировал подписание нового контракта на вакцину от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости