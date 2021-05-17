Степанов записал видеообращение и сказал, что "все только начинается"

Министр здравоохранения Максим Степанов на фоне представления в парламент постановления о его увольнении записал видеообращение. В нем он еще раз сказал, что не писал никаких заявлений об отставке.

"Пока подковерные игры касались меня лично - я не обращал внимания, однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию открыто", - заявил Степанов.

Министр вновь напомнил о неудовлетворении медицинской реформой и сказал, что лично он "всегда прислушивался" к потребностям медиков.

Степанов считает, что его идеология работы в должности главы Минздрава шла вразрез с идеологией "врача крепостного", который находится в зависимости от медицинских бюрократов.

"Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда должна двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается", - отметил Степанов в подписи к видео.

Напомним, что 14 мая источники LB.ua в Офисе президента и "Слуге народа" сообщили, что парламент рассмотрит вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые два сами написали заявления.

Сам Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке и напомнил, что для его увольнения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде. Новым главой Минздрава может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По словам главы партии "Слуга народа" А. Корниенко, Степанова хотят уволить из-за провала вакцинальной кампании. Виктор Ляшко к ней не имел отношения, он отвечал за карантинные мероприятия и свои задачи выполнял хорошо, сказал глава "Слуги народа".