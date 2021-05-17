Оккупационные войска 15 раз открывали огонь на Донбассе, потерь в рядах ВСУ нет

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Оккупационные войска 15 раз открывали огонь на Донбассе, потерь в рядах ВСУ нет
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 16 мая, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Около Новоселовки роSSийские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - дважды из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Вблизи Песков в сторону позиций наших защитников роSSийские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а около населенного пункта Троицкое - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а около Причепиловки - еще и из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.

По состоянию на 7:00 утра 17 мая, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловки из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в субботу, 15 мая, было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня РФ. В течение воскресенья, 16 мая, оккупанты ччетыре раза открывали огонь на Донбассе.

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