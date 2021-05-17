Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио

В Киев с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Залкалиани и Чокой.

Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио (обновлено)
Фото: #twitter#.com/DmytroKuleba

Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Рад приветствовать в Киеве коллег из Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокоя. Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, дальнейшего развития Восточного партнерства, укрепления региональной безопасности", - написал Кулеба.

Обновлено. Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио.

Віднині Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо

Об’єднуємо зусилля на шляху євроінтеграції у новому тристоронньому форматі, заснованому сьогодні в Києві ????

Вітаю колег Давіда Залкаліані та Ауреліу Чокоя ?????? pic.twitter.com/EfxVTmNdqx

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2021

Сильніші втрьох ??????

Радий вітати в Києві колег з Грузії Давіда Залкаліані та Молдови Ауреліу Чокоя. Україна, Грузія та Молдова консолідують зусилля задля успішної євроінтеграції, подальшого розвитку Східного партнерства, зміцнення регіональної безпеки. pic.twitter.com/UKbZRW5WxL

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2021

Напомним, в 2018 году премьер-министр Молдовы Павел Филип заявлял, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в ЕС.

В 2019 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнему мнению, вступление Украины в ЕС возможно в лучшем случае в 2035 году. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член ЕС Литва предлагала другую дату - 2027 год.

Стремление Украины вступить в состав Евросоюза прописано в Конституции.

В марте этого года премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает стать членом ЕС через 5-10 лет, а также стремится получить членство в Североатлантическом альянсе.

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