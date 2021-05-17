Порошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средств

Экс-президент заявил о стремительном падении уровня жизни украинцев.

Порошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средств
Фото: eurosolidarity.org

Правительство должно отчитаться о провальной экономической политике и использовании средств антиковидного фонда. Об этом заявил в ходе согласительного совета лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

«За три недели перерыва в работе парламента наша команда имела возможность осуществить ряд важных поездок по Украине. Только что я вернулся из Львова и хочу отметить, что на сегодняшний день людей по всей стране беспокоит главный вопрос - это стремительное ухудшение уровня жизни, которое связано в первую очередь с неуклюжестью власти обеспечить растущие доходы людей, потому что фактически уровень жизни падает в связи со стремительным ростом цен и коммунальных тарифов», - подчеркнул Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» заметил, что власть вместо компетентных экономических рычагов применяет советские методы.

«Правительство приняло соответствующее решение о регулировании цен на горюче-смазочные материалы. И вчера мы услышали, что еще две компании присоединились к фактически снятию с продажи отдельных видов топлива. Мы хотим сказать, это возвращение к советским способам регулирования. Может, Зеленскому стоит выйти из кортежа, сесть на велосипед и увидеть, что цены на муку выросли на 60 и более процентов, цены на хлеб выросли более чем на 60%, цены на мясо, на сахар, на яйца. Может, вы и цены на эти продукты пытаетесь таким образом регулировать, создав Госкомцен? То это приведет к тому, что мы вернем советский дефицит, и эти продукты будут исчезать из магазинов», - предостерег Порошенко.

«В Страстную неделю, в пятницу правительство приняло «драконовское» постановление о регулировании субсидий для бедных людей, которые имеют право на компенсацию своих расходов. Загнал в преступные очереди в собесе, для того, чтобы они переоформляли субсидии, принося дополнительные справки. Зайдите в собес, увидьте во время ковида очереди и издевательства над людьми», - возмутился Петр Порошенко.

«Хотел бы рекомендовать вернуться к практике, которая была введена нашей командой, когда обычно почте тебе приходит соответствующий образец заявления и ты в автоматическом порядке насчитываешь себе субсидию. В свое время у нас расходы на субсидии были 70 миллиардов, а вы предлагаете это сократить менее чем до 40 миллиардов. В свое время субсидию получали 7 миллионов человек вы предлагаете, чтобы сейчас субсидию получили 3 миллиона человек, а остальные осталась один на один со своими проблемами», - говорит Порошенко.

Он также отметил, что отставка, в частности, министра здравоохранения Степанова должна сопровождаться обязательной отчетностью о выполнении постановления парламента о борьбе с пандемией и расходах из антиковидного фонда.

«Наше предложение - заслушать исполнение постановления правительством, обязательно добавить туда отчет об использовании средств антиковидного фонда и привлечение к ответственности. Мы не защищаем Степанова. Он должен быть снят вместе с правительством и, возможно, оказаться за решеткой. Но ключевую ответственность несет Зеленский», - резюмировал лидер «Европейской Солидарности».

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