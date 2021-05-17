Корниенко объяснил выбор Ляшко, Любченко и Кубракова на должности министров

Назначения могут состояться 20 мая.

Корниенко объяснил выбор Ляшко, Любченко и Кубракова на должности министров
Фото: Lb.ua

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что Верховная Рада в четверг, 20 апреля, планирует назначить трех новых министров.

Об этом он рассказал на брифинге в понедельник, 17 мая.

Как ранее сообщалось ранее, министром здравоохранения вместо Максима Степанова должен стать его заместитель Виктор Ляшко, министром экономики вместо Игоря Петрашко - глава Налоговой службы Алексей Любченко, а министром инфраструктуры вместо Владислава Криклия - глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По словам Корниенко, Степанова хотят уволить из-за провала вакцинальной кампании. Виктор Ляшко к ней не имел отношения, он отвечал за карантинные меры и свои задачи выполнял хорошо, сказал глава "Слуги народа".

"В отношении Степанова главная претензия - низкий темп вакцинации. Господин Ляшко не имел отношения к программе вакцинации, он занимался карантинными мероприятиями. Как мы видим, за год карантинные меры устаканились, нормально принимаются обществом. Различные запреты, которые нам казались не очень умными, типа не продавать в супермаркетах чулки или лампочки, как оказалось потом, делают свое дело", - сказал Корниенко.

Он также сказал, что Ляшко "был одним из архитекторов" реформы здравоохранения, которая сейчас происходит в Украине, и должен ее продолжать.

Алексей Любченко, по мнению Корниенко, эффективно проявил себя на посту руководителя Государственной налоговой службы.

"Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления не за счет драконовских мер, так как в ГНС инструментарий сервисный, в котором нет групп захвата. Он это сделал за счет правильного построения процессов, администрирования, налоговой открытости и быстрого воплощения тех законодательных мер, которые мы генерировали в Верховной Раде", - сказал он.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков также заслужил повышение, считает Корниенко.

"Вся Украина видит, чем он занимается, и результаты видит у себя под ногами, под колесами своих автомобилей. Те 6-7 тысяч километров дорог, которые строятся, мосты, переходы - все это за счет качественного обновления, переосмысленного менеджмента такого монстра, как "Укравтодор". Также не нужно забывать, что господин Кубраков как руководитель этого заведения всегда предлагал законодательные инициативы, которые помогали качественнее работать "Большом строительству", - сказал Корниенко.

Напомним, что 18 мая на внеочередном заседании Верховная Рада планирует уволить трех министров: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое сами подали в отставку, а увольнение Степанова инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Внеочередные заседания Верховной Рады проводятся в связи с тем, что на очередных заседаниях депутаты рассматривают поправки к "земельному" законопроекту №2195.

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