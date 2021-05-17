КИУ: 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона

Комитет избирателей Украины назвал самых продуктивных депутатов Верховной Рады. Речь идет о политиках, чьи законы чаще всего принимает парламент.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Среди ТОП-10 самых продуктивных депутатов:

Даниил Гетманцев ("Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) - принято 44 закона авторства депутата; Елена Шуляк (заместитель главы фракции "Слуга народа") - 34 закона; Роксолана Пидласа ("Слуга народа") - 33 закона; Андрей Клочко ("Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) - 32 закона Виталий Безгин ("Слуга народа") - 29 законов; Павел Фролов ("Слуга народа") - 28 законов; Оксана Дмитриева ("Слуга народа") - 26 законов; Михаил Радуцкий ("Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) - 26 законов; Галина Третьякова ("Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) - 26 законов; Денис Монастырский ("Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности) - 25 законов.

"Согласно данным мониторинга среди ТОП-10 самых продуктивных депутатов Рады исключительно члены фракции «Слуга народа». Более того, в ТОП-50 самых продуктивных депутатов Рады лишь 6 парламентариев не является представителями монобольшинства. Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений, и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов являются чисто символическими. Депутаты «Слуги народа» фактически сформировали монополию на принятие законов", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

КИУ также определил самых продуктивных депутатов среди различных фракций и групп. Так, самым продуктивным депутатом фракции "Голос" является глава политсилы Ярослав Железняк - 22 закона его авторства было принято. Самый продуктивный депутат группы "Доверие" - Лариса Билозир (19 законов), группы "За будущее" - Сергей Минько (14 законов), ВО "Батькивщина" - Валерий Дубиль (14 законов), "Европейской солидарности" - Ирина Геращенко (11 законов) , "Оппозиционный платформы За жизнь" - Михаил Макаренко (9 законов).

Несмотря на высокую законодательную активность части депутатов, у отдельных парламентариев - нулевые показатели производительности их работы. Всего 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона.

Среди них: Андрей Деркач (зарегистрировал 7 проектов законов, 0 принято), Сергей Левочкин (13 проектов законов подано), Ренат Кузьмин (3 проекта законов), Виктор Медведчук (21 проект закона), Вадим Новинский (29 проектов законов), Вадим Столар (5 проектов законов), Антон Яценко (21 проект закона), Григорий Немыря (19 проектов законов), Сергей Власенко (36 проектов законов), Антон Киссе (21 проект закона), Юлий Иоффе (39 проектов законов подано, 0 принято).

Во внимание принимались исключительно проекты законов, проекты постановлений не учитывались.

Напомним, по данным КИУ, в Верховной Раде IX созыва чаще всего законы голосуют депутаты "Слуги народа", группы "Доверие" и фракции "Голос".

Президентская партия "Слуга народа" получила больше всего голосов избирателей на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года. Рада IX созыва начала работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". Во время первого заседания Владимир Зеленский заявил, что она "станет лучшей в истории Украины или будет распущена".

В мае прошлого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "Слуг", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.