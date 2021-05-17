Зеленский: "Мы уже сделали Диджитал-революцию в Украине"

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки, были такие случаи ... Сейчас нужно только платить за Интернет".

Зеленский: "Мы уже сделали Диджитал-революцию в Украине"
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Президент Владимир Зеленский отметил, что цифровизация в Украине внедряется активными темпами, и уже запущены десятки услуг, которые можно получить онлайн, не выходя из дома.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация".

"Мы уже сделали Диджитал-революцию. Раньше, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки, были такие случаи ... Сейчас нужно только платить за Интернет. Ранее - это 10 кабинетов, сейчас - только один сайт, ранее - 50 справок в очередях, сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы - сейчас 10-20 минут, чтобы открыть ФЛП онлайн. Это очень круто", - сказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время в Украине запущены десятки онлай-услуг.

Президент также отметил, что Украина - это первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

"Цифровая трансформация является инструментом борьбы с коррупцией в стране. Предоставление всех услуг в режиме онлайн уничтожит основания для нее, посредничество и человеческий фактор. Компьютер не имеет друзей или кумовьев. Компьютер взятки не берет даже в биткоинах. Искусственный интеллект может изучить тысячи языков, но не понимает слов "договориться" и "решить", - отметил Зеленский.

"Нашим главным приоритетом остается вопрос безопасности национальных интересов. В этом контексте полное построение цифрового государства дает возможность всем органам и службам эффективно работать онлайн при любых условиях, в любом месте, в любое время", - добавил президент.

Напомним, в октябре прошлого года Зеленский анонсировал переход Украины в режим пейперлес в 2021 году.

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о введении электронного документооборота в парламенте. В начале сентября в Кабмине сообщали, что электронный документообмен между госорганами заработает с октября, а полная диджитализация документооборота займет один-два года.

В феврале 2020 года сообщали, что Европейский Союз намерен выделить Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.

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