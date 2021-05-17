Тимошенко заявила о попытках заблокировать проведение референдума по вопросам земли

Политик анонсировала собрание инициативной группы на 22 мая.

Тимошенко заявила о попытках заблокировать проведение референдума по вопросам земли
Фото: ba.org.ua

Офис президента через ЦИК регистрирует фейковые инициативные группы для проведения референдумов по вопросам, которые команда «Батькивщины» планировала вместе с людьми вынести на всеукраинское обсуждение. Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета.

«Они это делают для того, чтобы остановить настоящие референдумы. Вот вам и фейковое народовластия. Я хочу, чтобы президент знал, что это ему с рук не сойдет! Подписывая антиконституционные законы о распродаже сельскохозяйственной земли, он нарушил 11 статей Конституции Украины, это уголовное дело. И он предупрежден об этом моими письмами. Наша команда вместе с людьми будет добиваться проведения референдума. 22 мая мы организуем собрание инициативной группы по проведению референдума, которая уже насчитывает десятки тысяч человек. Мы будем бороться за землю» - заверила Юлия Тимошенко.

По ее словам, последний социологический опрос группы «Рейтинг» в очередной раз подтвердил - абсолютное большинство украинцев хотят сами решить судьбу земли на референдуме и будут голосовать против распродажи.

«За то, чтобы провести референдум, выступают 77% людей в Украине. На него хотят прийти 75%, и 64% хотят проголосовать против продажи земли. Лишь около 30% думают, продавать землю или нет. Президент Зеленский прекрасно знает результаты социологических опросов и волю народа не продавать землю, но он действует вопреки этому», - возмутилась Юлия Тимошенко.

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