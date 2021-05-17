У Верховной Рады провели акцию за отставку Степанова

Пациентские организации принесли лампадки и черные ленты как символ погибших от коронавируса.

Фото: Lb.ua

У Верховной Рады утром 17 мая пациентские организации провели акцию "Степанов должен уйти", участники которой требовали увольнения министра здравоохранения.

Организаторы принесли под парламент более 400 свечей и черных лент. Они символизируют умерших от ковида украинцев, а чтобы отразить их реальное количество, лент должно быть более чем в сто раз больше. Об этом говорится на странице "Пациенты Украины" в Facebook.

Фото: Lb.ua

Представитель благотворительного фонда "100% жизни" в ходе митинга заявил, что за время пандемии Минздрав будто бы ни разу не контактировал с волонтерами по оказанию помощи.

"Мы хотим, чтобы были открыты уголовные производства и он не отдыхал после своего министерства", - заявил волонтер.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

На сегодня количество погибших от ковида в Украине уже превысило 48 тысяч.

Напомним, что вопрос отставки главы Минздрава раз в очередной раз встал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса. Об инициировании его увольнения говорили почти во всех политсилах. В апреле в парламенте начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения этого вопроса. В мае набралось необходимое количество подписей.

Завтра депутаты Верховной Рады рассмотрят вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Новым главой МЗ может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Сам Степанов отрицал информацию о том, что он написал заявление об отставке, и напомнил, что для его увольнения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде.

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