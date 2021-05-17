Германия признала свою вину в геноциде двух народов в Намибии

Германия и Намибия согласовали договор о признании убийства десятков тысяч представителей народов гереро и нама немецкими колониальными войсками геноцидом.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Страны предварительно согласовали договор о компенсации за преступления, совершенные немецкими военными.

По данным издания, Германия согласилась признать убийства представителей народов гереро и нама геноцидом. Документ, в котором закрепляется этот факт, был подписан в Берлине бывшим депутатом от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом и бывшим дипломатом из Намибии Зедекией Нгавирю.

Ожидается, что за две недели на этой соглашении официально поставят свои подписи министры иностранных дел обоих государств.

Также была достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит парламент Намибии, где в торжественной обстановке официально извинится за это преступление.

Напомним, с 1884 по 1915 годы Намибия была немецкой колонией. После восстания среди народов гереро и нама немецкие колониальные войска в период между 1904 и 1907 годом убили несколько десятков тысяч человек. Переговоры о признании этих действий геноцидом велись с 2015 года. Официальные извинения за преступления колониальных войск в Намибии в Германии не были принесены до сих пор.