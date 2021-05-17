ЮНИСЕФ призвал Евросоюз и страны G7 поделиться вакцинами от коронавируса

G7 и ЕС могут пожертвовать около 153 миллионов доз, если они поделятся лишь 20% своих запасов.

ЮНИСЕФ призвал Евросоюз и страны G7 поделиться вакцинами от коронавируса
Фото: www.hromadske.tv

Исполнительная директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор призвала страны "Большой семерки" (Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и США) и Европейского союза передать излишки вакцин от CОVID-19 программе COVAX для вакцинации населения бедных стран.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Фор отметила, что G7 и ЕС могут пожертвовать около 153 миллионов доз, если они поделятся лишь 20% своих имеющихся запасов в течение июня, июля и августа. Такой шаг она назвала "минимумом, мерой, необходимой прямо сейчас".

По словам Фор, это можно было бы сделать без ущерба программам вакцинации собственного населения. Она подчеркнула, что такое пожертвование может предотвратить новые вспышки ковида.

"Мы обеспокоены тем, что вспышка в Индии является предвестником того, что произойдет, если предупреждения останутся без внимания", - отметила Фор.

Она выразила свою обеспокоенность перед саммитом стран-членов G7, который состоится в следующем месяце в Великобритании.

ЮНИСЕФ отвечает за поставки вакцин против коронавируса через программу COVAX, которую реализуют совместно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. ЮНИСЕФ оценивает дефицит поставок вакцин в 140 миллионов доз до конца мая и около 190 миллионов к концу июня.

Как объясняют, в настоящее время дефицит в определенной степени вызван вспышкой в Индии и введением там запрета на экспорт произведенной местным Serum Institute вакцины AstraZeneca, которая является основной в рамках механизма COVAX.

Напомним, по состоянию на субботу, 15 мая, в Украине от ковида были привиты 939 238 граждан. В списке ожидания на вакцинацию - 556 117 человек.

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