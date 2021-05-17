Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления

Бывший судья сказал, что его не похищали.

Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления
Фото: /t.me/chausua

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, который исчез в начале апреля в Молдове, записал видеообращение. Он сообщил, что находится в безопасности, и его никто не похищал.

"Я жив-здоров, и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте, и челюсть без видимых повреждений. В настоящее время не могу сообщить о своем месте пребывания, но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении", - заявил Чаус в двухминутном видео, которое появилось в интернете в воскресенье, 16 мая.

Он заявил, что на самом деле похитили его в 2016 году, с тех пор он находился в Молдове. Сейчас, по словам Чауса, он собирается вернуться.

"Что касается похищения, хочу сказать, что оно действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, которые причастны к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Но спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать тюрьмы и верной смерти", - заявил бывший судья.

"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами ответить на все вопросы", - сказал Чаус.

Напомним, что Чаус пропал 3 апреля в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением, и с тех пор задержали уже двух подозреваемых.

Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Бывший судья Чаус с 2017 года скрывался в Молдове, пытаясь получить там убежище. Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

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