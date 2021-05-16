Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"

В Киеве возле Посольства РоSSийской Федерации состоялся митинг солидарности с Израилем.

Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Участие в акции приняли несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты "HAMAS = RUSSIA", "Израиль - мы с тобой", " РФ - убийца демократии", "Fight HAMAS, fight terror", "Israel and Ukraine - fighting for its existence!".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"В последние дни Государство Израиль получило большое количество ракетных ударов со стороны террористической группировки ХАМАС, которая имеет единственную цель - полное уничтожение Израиля. Однако кому же выгодно разжигание новой волны агрессии на Ближнем Востоке? Нам известен лишь один бенефициар этого конфликта - государство-террорист РоSSийская Федерация. Руководству которой безразлично, где убивать демократию, уничтожать человеческие судьбы - на востоке Украины или на Ближнем Востоке. Ведь угрозой для существования путинского режима являются страны, которые стремятся к миру и стабильности", - отметили организаторы митинга в cоцсети Facebook.

Фото: Lb.ua

Именно РоSSия, благодаря своим тесным отношениям с Ираном, Сирией, другими диктаторскими режимами и террористическими организациями типа ХАМАС, легитимизирует и спонсирует терроризм в мире, отметили они.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Мы, сознательные граждане и патриоты Украины, украинцы, евреи, крымчане, люди других национальностей, которые мирно живут на нашей земле, вместе выступаем в поддержку Государства Израиль и против роSSийской гибридной угрозы. Также мы помним, что в страшные дни лета 2014 года украинских бойцов спасали израильские медики, а граждане Израиля, которые родились в Украине, помогали Родине всем необходимым. Поэтому мы стоим вместе, как единый украинский народ, который понимает, уважает и поддерживает право Израиля на существование и защиту от террористов своей страны и ее граждан, независимо от их национальности", - подытожили организаторы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Украину и другие страны за решительную поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.

Новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

С начала конфликта с территории Сектора Газа в направлении Израиля выпустили почти 2 500 ракет.

По последней информации, количество погибших в секторе Газа возросло до 174 человек, среди них 47 детей и 29 женщин. Израильские чиновники заявляют, что в результате нападений боевиков на Израиль погибли десять человек, в том числе двое детей.