Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"

Участие в акции приняли несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты "HAMAS = RUSSIA", "Израиль - мы с тобой", " РФ - убийца демократии", "Fight HAMAS, fight terror", "Israel and Ukraine - fighting for its existence!".



