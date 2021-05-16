Марин Ле Пен и "Национальное собрание" подозревают в растрате 6,8 млн евро госсредств

Политик называет расследование элементом политической борьбы.

Марин Ле Пен и "Национальное собрание" подозревают в растрате 6,8 млн евро госсредств
Фото: ЕРА/UPG

Лидера французского ультраправого "Национального собрания" Марин Ле Пен подозревают в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов.

Об этом пишет “Европейская правда” со ссылкой на Journal du Dimanche.

Расследование дела продолжалось 5 лет.

"Национальное собрание" через своих руководителей и менеджеров создало мошенническую организованную систему хищения европейских фондов в свою пользу через фиктивные должности помощников Европарламента, сообщили в Центральном антикоррупционном управлении.

Такая информация содержится в сводном докладе на 98 страниц от 15 февраля, адресованном парижскому следователю Клэр Тепо.

Следователи подытоживают свои действия (обыски, экспертизы, допросы, документы) и считают, что обнаружили достаточно доказательств для 17 лидеров, депутатов и приближенных к ультраправой партии лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за "растрату государственных средств" или сокрытие этого правонарушения.

По совокупности показаний и фактов, содержащихся в документе, делается вывод о том, что Ле Пен является ответственной за организацию этой схемы.

В целом речь идет о растрате средств на сумму 6,8 млн евро.

Марин Ле Пен в то же время называет расследование элементом политической борьбы. "Journal du Dimanche, официальный орган макронистской власти, поднимает бесконечное дело парламентских помощников, как и на каждых выборах. Ничего нового под солнцем", - заявила она.

Добавим, в 2019 году суд ЕС уже обязал Ле Пен возместить Европарламенту 300 тыс. евро в связи с тем, что она не смогла доказать, что ее помощница фактически выполняла свои обязанности.

Напомним, суд в Нантере оправдал Ле Пен, а также ее однопартийца евродепутата Жильбера Коллара, по делу о распространении ненависти из-за публикаций в соцсетях фотографий расправ боевиков международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лицБоевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Медведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизменеМедведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизмене
Блок рекламы


Похожие новости
Украина отмечает сегодня День ЕвропыУкраина отмечает сегодня День Европы
Зеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союзаЗеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союза
Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации с правами человека в Крыму, - МИДКомитет министров Совета Европы принял решение по ситуации с правами человека в Крыму, - МИД
Медведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - ВенедиктоваМедведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - Венедиктова
Украинской власти нужно продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу, - Кира РудыкУкраинской власти нужно продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу, - Кира Рудык
В США подозревают роSSийское ГРУ в атаках с оружием направленной энергии на своих разведчиков, - PoliticoВ США подозревают роSSийское ГРУ в атаках с оружием направленной энергии на своих разведчиков, - Politico
Глава МИД Германии призвал РоSSию вернуться к диалогу с ЕвросоюзомГлава МИД Германии призвал РоSSию вернуться к диалогу с Евросоюзом
В Страсбурге открылась конференция "Будущее Европы" с участием руководства ЕСВ Страсбурге открылась конференция "Будущее Европы" с участием руководства ЕС
Еврокомиссия одобрила контракт на 1,8 миллиарда доз вакцины PfizerЕврокомиссия одобрила контракт на 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer
Активисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя ЕвропыАктивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости