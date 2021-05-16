РоSSийские оккупанты обстреляли Катериновку из реактивного огнемета

Огнеметы применялись РФ в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.

Сегодня, 16 мая, вооруженные формирования РФ в зоне боевых действий на Донбассе применили реактивный пехотный огнемет.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"В частности, оккупантами был открыт огонь боеприпасами объёмного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка", - говорится в сообщении.

Такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении роSSийской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.

Фото: facebook.com/pressjfo.new

Фото: facebook.com/pressjfo.new

Фото: facebook.com/pressjfo.new

Фото: facebook.com/pressjfo.new

"Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - отметила пресс-служба.

Напомним, в субботу, 15 мая, было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня РФ .

13 мая от пули роSSийского снайпера погиб сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского 39-летний Павел Колесник с Черниговщины.