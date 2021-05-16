МИД запустил онлайн-проект в поддержку политзаключенных в Крыму

В рамках проекта "Несокрушимые" будут публиковать эксклюзивные письма пленников Кремля.

Министерство иностранных дел Украины запускает проект “Несокрушимые”, направленный на поддержку украинцев и крымских татар, незаконно арестованных Россией во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта опубликуют эксклюзивные письма политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

"Поддержка и скорейшее освобождение украинских политзаключенных является приоритетом деятельности МИД. Задача проекта - донести истории пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды, обратить внимание на системные репрессии в оккупированном Крыму. Проект также направлен на то, чтобы мир узнавал о несокрушимых духом пленниках Кремля. Потому что это чуть ли не единственный иммунитет от пыток и бесчеловечного обращения в условиях тюрьмы. Публичность спасает жизни", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Дата начала кампании является символической. Сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий - наших соотечественников, безжалостно замученных и убитых советским тоталитарным режимом, - отметили в МИД.

“РоSSийская Федерация, наследуя советский опыт, развернула широкие репрессивные кампании на временно оккупированных ею территориях Украины. Сегодня РоSSия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Еженедельно на сайте и странице МИД в Facebook, а также на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений будут публиковаться письма, в которых пленники Кремля будут делиться своими историями и расскажут о репрессиях на оккупированном полуострове.

Первый герой проекта - гражданский журналист Осман Арифмеметов. До ареста он транслировал в прямом эфире обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

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