Зеленский завтра посетит форум "Украина 30. Цифровизация"

В нем примет участие президент Украины

Во время мероприятия представят новые е-услуги для водителей и застройщиков.

Зеленский завтра посетит форум "Украина 30. Цифровизация"
Фото: Офис президента

17-19 мая состоится Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация".

В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба ОПУ.

Также среди участников мероприятия - члены правительства, руководители профильных ведомств, представители IT-индустрии, отечественные и международные эксперты в сфере диджитализации, которые будут обсуждать цифровую трансформацию Украины.

На форуме, в частности, будут подниматься такие темы: цифровая грамотность и е-образование, переход к режиму paperless, цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие «умных» городов.

Также будут обсуждаться возможности обеспечения равного цифрового доступа широких слоев общества, кибербезопасность и развитие системы защиты персональных данных украинцев.

Кроме того, в рамках форума состоится презентация новых инициатив и продуктов в государственном диджитале, в частности, новых е-услуг для водителей и застройщиков, мобильной электронной подписи ДияID, автоматической регистрации ФЛП без государственного регистратора.

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