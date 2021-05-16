В Черное море зашел патрульный корабль Великобритании

Корабль принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.

В Черное море через пролив Босфор зашел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV “Trent” (Р224).

Об этом в соцсети Facebook сообщила Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований".

Аббревиатура OPV - это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Новый корабль был принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.

"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков. Об этом "Морская экспертная платформа" говорит уже полтора года - и как видно, не зря ", - говорится в сообщении.

Напомним, РоSSия с 24 апреля закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.