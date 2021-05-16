Порошенко: все свалить на Степанова не получится, требуем расследовать масштабные хищения антиковидного фонда

"Надо сделать то, что мы требуем, - через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги, - за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду».

Провал борьбы с пандемией коронавируса власти не удастся свалить на министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на форуме депутатов Львовщины. Он отметил необходимость полного аудита расходов миллиардов гривен из антиковидного фонда, отметили в пресс-службе партии.

"Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50, а 140 тысяч человек. 140 тысяч жизней украинцев, которые они заплатили за вашу беспомощность, за то, что вы направляли деньги на «большое крадивництво», потому что оттуда текут 20% откатов - это преступление против украинского народа", - подчеркнул Петр Порошенко.

"На Степанова перевести не удастся. Кто такой Степанов? Его никто не знает, и ничего от него не зависит. И когда вы забирали деньги из ковидного фонда, Степанов тявкнуть не смел. Но вы направляли деньги на «большое крадивництво», от этого в Украине умирали люди", - сказал Порошенко.

Он добавил, что снятием Степанова нельзя ограничиться.

"Надо сделать то, что мы требуем - через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги, - за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, что власть не смогла обеспечить три ключевые позиции - вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.

"Вакцины - для этого надо было заплатить летом прошлого года небольшую предоплату. Они тогда раздерибанили фонд и назвали себя «чемпионами мира по коронавирусу», пообещав, что Украина будет в первой десятке стран по вакцинации. Что-то не слышу отчета о выполнении ваших обещаний" , - отметил Порошенко.

"Второе - это кислород. Людей лишили права дышать. Где они были тогда, когда надо было заниматься кислородом?" - возмущается пятый Президент.

"Я твердо убежден, что вакцины, кислород и койки - это то, что точно власть способна была обеспечить. Она не только сама ничего не сделала, она еще забрала средства у местного самоуправления, которое пыталось в пределах собственных возможностей спасти людей", - констатирует Петр Порошенко.