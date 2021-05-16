Сегодня - День памяти жертв политических репрессий

От имени президента возложены цветы к мемориальному знаку на въезде в заповедник "Быковнянские могилы".

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

От его имени была установлена корзина цветов к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Фото: пресс-служба ОПУ

Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева . В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", - отметил Зеленский.

Фото: пресс-служба ОПУ

По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.

"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будут ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность. Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", - подчеркнул глава государства.

Напомним, День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают в третье воскресенье мая с 2007 года.