Сегодня - День памяти жертв политических репрессий
От имени президента возложены цветы к мемориальному знаку на въезде в заповедник "Быковнянские могилы".
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
От его имени была установлена корзина цветов к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".
Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.
"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", - отметил Зеленский.
По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.
"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будут ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность. Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", - подчеркнул глава государства.
Напомним, День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают в третье воскресенье мая с 2007 года.
Лесной массив недалеко от поселка Быковня является крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий. По разным данным, здесь нашли от 15 до более 100 тыс. человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве в период с 1937 до 1941 года.