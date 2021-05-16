Израиль заявил, что разбомбил дом лидера ХАМАСа

По предварительным данным, в секторе Газа убиты, по меньшей мере, 141 человек, в результате нападений боевиков на Израиль - 10 человек.

Израильские военные заявляют, что во время волны воздушных ударов по Сектору Газа разбомбили дом политического лидера палестинской группы боевиков ХАМАС.

Об этом пишет bbc.com.

Они обнародовали видео взрыва бомбы, которая, по их словам, поразила дом Яхьи Синвара, лидера группировки на этой территории.

В результате воздушных ударов Израиля в секторе Газа в воскресенье погибли, по меньшей мере, трое палестинцев. Боевые действия продолжаются уже седьмой день.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Позже в воскресенье должно состояться заседание Совета Безопасности ООН .

По словам палестинских чиновников, с начала боевых действий в понедельник в секторе Газа убиты, по меньшей мере, 141 человека, в том числе 39 детей и 22 женщины. Израиль заявляет, что среди погибших - десятки боевиков.

Десять человек, в том числе двое детей, были убиты в результате нападений боевиков на Израиль, заявляют израильские чиновники.

Напомним, ХАМАС выпустил шквал ракет из Газа по центральным и южным районам Израиля. В ответ на запуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа.

В субботу, 15 мая, израильские ВВС нанесли удар по зданию, где размещались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, до этого журналисты успели покинуть здание до атаки.

После этого Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Нетаньяху отметил во время разговора, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам.

Около 200 ракет было выпущено по Израилю из Сектора Газа в ночь на субботу, 15 мая. 30 из них упали в секторе Газа.

Украинские дипломаты вместе со своими коллегами из Израиля отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа. На консульском учете состоит более 1 500 украинских граждан, проживающих на территории конфликта.