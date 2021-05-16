ХАМАС в ночь на воскресенье выпустил шквал ракет по Израилю

В ответ Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа.

ХАМАС в ночь на воскресенье выпустил шквал ракет по Израилю
Фото: ЕРА/UPG

Палестинское военизированное движение ХАМАС в ночь на воскресенье, 16 мая, продолжило ракетный обстрел Израиля.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным районам Израиля. Мужчины, женщины, дети и старики сейчас находятся в бомбоубежищах", - информирует армия.

Пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности.

Ранее ХАМАС объявил, что в полночь запустит ракеты по Тель-Авиву.

"Угроза нападения на город сама по себе является нарушением международного права. Если ХАМАС ее осуществит, он снова нарушит международное право, нанося удар по мирным жителям", - отмечают военные.

В ответ на запуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в Секторе Газа.

Газета The Times of Israel сообщила, что "в последние часы по сектору были нанесены более 100 ударов".

Палестинские медики сообщили, в результате ударов погибли два человека, 25 получили ранения.

Напомним, израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, до этого журналисты успели покинуть здание до атаки.

После этого Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Нетаньяху отметил во время разговора, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам.

Около 200 ракет было выпущено по Израилю из Сектора Газа в ночь на субботу, 15 мая. 30 из них упали в секторе Газа.

Украинские дипломаты вместе со своими коллегами из Израиля отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа. На консульском учете состоит более 1500 украинских граждан, проживающих на территории конфликта.

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