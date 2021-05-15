Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ .

Об этом со ссылкой на Times of Israel сообщает "Интерфакс-Украина".

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху сообщил Байдену об операции Израиля в секторе Газа и о том, какие будущие шаги он планирует там сделать", - говорится в сообщении.

По данным канцелярии Нетаньяху, премьер "отметил во время разговора, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам". Он добавил, что израильские военные заранее предупреждают об ударах и дают время на эвакуацию.

Также он выразил благодарность Байдену за поддержку США права Израиля защищать свою территорию.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, до этого журналисты успели покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя офисы СМИ и журналистов, работающих там, как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.