Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

Премьер Израиля поблагодарил США за поддержку.

Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе
Фото: 24 канал

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ.

Об этом со ссылкой на Times of Israel сообщает "Интерфакс-Украина".

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху сообщил Байдену об операции Израиля в секторе Газа и о том, какие будущие шаги он планирует там сделать", - говорится в сообщении.

По данным канцелярии Нетаньяху, премьер "отметил во время разговора, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам". Он добавил, что израильские военные заранее предупреждают об ударах и дают время на эвакуацию.

Также он выразил благодарность Байдену за поддержку США права Израиля защищать свою территорию.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, до этого журналисты успели покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя офисы СМИ и журналистов, работающих там, как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лицБоевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Блок рекламы


Похожие новости
В сторону Израиля из сектора Газа выпустили 200 ракетВ сторону Израиля из сектора Газа выпустили 200 ракет
Зубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-ЗаспеЗубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-Заспе
Армия Израиля атаковала систему туннелей ХАМАСа в секторе ГазаАрмия Израиля атаковала систему туннелей ХАМАСа в секторе Газа
Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборонуПорошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону
По инициативе «Удара» Киевсовет направил обращение в правительство и парламент о принятии закона о тероборонеПо инициативе «Удара» Киевсовет направил обращение в правительство и парламент о принятии закона о теробороне
ВСУ провели учения расчетов РСЗО "Ураган" около оккупированного КрымаВСУ провели учения расчетов РСЗО "Ураган" около оккупированного Крыма
ГБР обвинило полковника полиции в покушении на убийство через три года после инкриминируемого преступленияГБР обвинило полковника полиции в покушении на убийство через три года после инкриминируемого преступления
Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и ИзраилеГенсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и Израиле
Украина готова ко всем форматам встречи Зеленского и Байдена, - МаркароваУкраина готова ко всем форматам встречи Зеленского и Байдена, - Маркарова
Украинцам советуют воздержаться от посещения Израиля и ПалестиныУкраинцам советуют воздержаться от посещения Израиля и Палестины
Последние новости
Подгружаем последние новости