Греция разрешила въезд украинским туристам

С 14 мая правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе, и для граждан Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.

Требования для въезда на территорию Греции гражданам Украины с туристической целью предусматривают:

- заполнение специальной формы PLF (форма пассажира) за 24 часа до пересечения границы (https: /travel.gov.gr).

- предоставление сертификата о завершении вакцинации, сделанной не ранее, чем за 14 дней до даты въезда,

- или отрицательный результат теста ПЦР-тест на SARS-CoV-2 с переводом на английский, который сделан не ранее, чем за 72 часа (считая от времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию);

- или справка о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении, или справка о наличии антител после перенесенной коронавирусной болезни с переводом на английский (срок действия справок от 2 до 9 месяцев с даты выдачи).

"Вышеупомянутые требования распространяются также на детей от 5 лет", - отмечают в посольстве.

В дипведомстве отмечают, что при прибытии в пункт пропуска через государственную границу Греции возможно выборочное проведение тестирования на SARS-CoV-2. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14-дневном карантине в определенных правительством местах.

Накануне сообщалось, что с 14 мая Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается.