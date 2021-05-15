Греция разрешила въезд украинским туристам

В посольстве сообщили требования для въезда.

Греция разрешила въезд украинским туристам
Фото: greece.mfa.gov.ua

С 14 мая правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе, и для граждан Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.

Требования для въезда на территорию Греции гражданам Украины с туристической целью предусматривают:

- заполнение специальной формы PLF (форма пассажира) за 24 часа до пересечения границы (https: /travel.gov.gr).

- предоставление сертификата о завершении вакцинации, сделанной не ранее, чем за 14 дней до даты въезда,

- или отрицательный результат теста ПЦР-тест на SARS-CoV-2 с переводом на английский, который сделан не ранее, чем за 72 часа (считая от времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию);

- или справка о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении, или справка о наличии антител после перенесенной коронавирусной болезни с переводом на английский (срок действия справок от 2 до 9 месяцев с даты выдачи).

"Вышеупомянутые требования распространяются также на детей от 5 лет", - отмечают в посольстве.

В дипведомстве отмечают, что при прибытии в пункт пропуска через государственную границу Греции возможно выборочное проведение тестирования на SARS-CoV-2. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14-дневном карантине в определенных правительством местах.

Накануне сообщалось, что с 14 мая Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лицБоевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям
Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касаетсяГреция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается
Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавирусаИзраиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса
РоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе ЕвропарламентаРоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе Европарламента
Прибывшим из Индии иностранцам запретили въезд в Украину со 2 маяПрибывшим из Индии иностранцам запретили въезд в Украину со 2 мая
Участнику "Дом-2" запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения КрымаУчастнику "Дом-2" запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма
Черногория снимает ограничения на въезд для граждан УкраиныЧерногория снимает ограничения на въезд для граждан Украины
На въезде в Кропивницкий декоммунизировали стелу с надписью "Кировоград"На въезде в Кропивницкий декоммунизировали стелу с надписью "Кировоград"
Министр культуры назвал Гоголя украинским писателемМинистр культуры назвал Гоголя украинским писателем
СБУ проводит обыски у связанных с "Украинским выбором" лицСБУ проводит обыски у связанных с "Украинским выбором" лиц
Последние новости
Подгружаем последние новости