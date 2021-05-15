Ляшко рассказал, когда начнут вакцинировать педагогов

Работников учебных заведений будут прививать вакциной Pfizer.

Ляшко рассказал, когда начнут вакцинировать педагогов
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Вакцинация работников образования может начаться с 24-25 мая, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Развозить и вакцинировать мы хотим с 24-25 мая. Будем вакцинировать работников образования, поскольку у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска, и собрать их будет сложно. Для вакцинации будем использовать вакцину Pfizer, которую будем получать партиями на следующей неделе", - цитирует Ляшко "Интерфакс-Украина".

Ляшко сообщил, что для этой волны вакцинации работников образования будут использованы 387 тысяч доз из 483 тыс. доз вакцины Pfizer, которые Украина получит, начиная со вторника следующей недели.

Ляшко отметил, что доступ к вакцинации будут иметь все работники образования, независимо от формы собственности учреждения, а также работники внешкольного образования.

Кроме работников образования, вакцинами, которые поступят на следующей неделе, провакцинируют представителей целевых групп, в частности, военнослужащих и медиков, которые не успели вакцинироваться раньше.

Также Ляшко сообщил, что ранее было провакцинировано около 22 тыс. работников образования, которые примут участие в проведении внешнего независимого оценивания.

Для получения вакцины работникам образования следует сообщить о своем желании руководителю учебного заведения.

Вакцинацию работников образования будут проводить выездные прививочные бригады.

Ранее сообщалось, что киевских полицейских начали прививать второй дозой вакцины против ковида.

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