Сегодня оккупанты стреляли около Водяного, Широкино и Марьинки

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

Сегодня оккупанты стреляли около Водяного, Широкино и Марьинки
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала субботы, 15 мая, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного.

Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино.

Около Марьинки оккупанты два раза открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, в течение пятницы, 14 мая, в районе боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

13 мая от пули роSSийского снайпера погиб сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского 39-летний Павел Колесник с Черниговщины.

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