Сегодня оккупанты стреляли около Водяного, Широкино и Марьинки
Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.
С начала субботы, 15 мая, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного.
Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино.
Около Марьинки оккупанты два раза открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Напомним, в течение пятницы, 14 мая, в районе боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
13 мая от пули роSSийского снайпера погиб сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского 39-летний Павел Колесник с Черниговщины.