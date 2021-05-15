В украинской армии зарегистрирована 89-я смерть от ковида

Коронавирусом болеют 487 военных.

В украинской армии зарегистрирована 89-я смерть от ковида
Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован восемьдесят девятый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в украинской армии зарегистрировано 28 новых случаев ковида. 5 человек госпитализированы.

По состоянию на 15 мая в армии коронавирусом болеет 487 человек. Всего за время пандемии выздоровели 24 435 военных.

Напомним, в пятницу, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника. Летальных случаев - 322.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ВОЗ вакцинировался против ковидаГлава ВОЗ вакцинировался против ковида
Минздрав: на запуск производства вакцины от ковида в случае отмены патентов нужно шесть днейМинздрав: на запуск производства вакцины от ковида в случае отмены патентов нужно шесть дней
Украинской власти нужно продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу, - Кира РудыкУкраинской власти нужно продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу, - Кира Рудык
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Президент Молдовы привилась от ковида препаратом AstraZenecaПрезидент Молдовы привилась от ковида препаратом AstraZeneca
РоSSийские оккупанты обстреляли автомобиль украинской стороны СЦККРоSSийские оккупанты обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК
Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - ЗеленскийКо Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - Зеленский
От осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военныйОт осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военный
ЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковидаЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковида
В украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковидаВ украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости