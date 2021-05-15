В украинской армии зарегистрирована 89-я смерть от ковида

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован восемьдесят девятый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в украинской армии зарегистрировано 28 новых случаев ковида. 5 человек госпитализированы.

По состоянию на 15 мая в армии коронавирусом болеет 487 человек. Всего за время пандемии выздоровели 24 435 военных.

Напомним, в пятницу, 14 мая, в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника. Летальных случаев - 322.