В сторону Израиля из сектора Газа выпустили 200 ракет

Система противовоздушной обороны Iron Dome перехватила более 100 ракет.

Около 200 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа в ночь на субботу, 15 мая 2021 года.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Система противовоздушной обороны Iron Dome перехватила более 100 ракет, 30 из которых упали в секторе Газа.

Фото: ЕРА/UPG

Отметим, система ПРО нацелена только на ракеты, выпущенные на поражение населенных пунктов.

Напомним, помощник секретаря Государственного департамента США в вопросах Израиля и палестинских вопросов Хейди Амр прибыл в Израиль, чтобы стать посредником во время очередной эскалации в регионе.

Ранее израильские войска атаковали систему туннелей, которую построило в секторе Газа радикальное исламское движение ХАМАС. В этой операции приняли участие 160 "летательных аппаратов", которым оказывали поддержку танки.

С 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля экстремисты выпустили уже 1800 ракет. Из них примерно 430 упали на территории сектора Газа. По оценкам военных, эффективность израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" составляет около 90%.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Израиля заявили о намерении принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

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