На следующей неделе в Украину должна прибыть новая партия вакцины от Pfizer, - Ляшко

Большинство медпрепарата предназначено для педагогов.

На следующей неделе в Украину должна прибыть новая партия вакцины от Pfizer, - Ляшко
Фото: unicef.org

На следующей неделе в Украину должны прибыть 473 850 доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников образования.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет корреспондент Укринформа.

"Приходит Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Это 473 850 доз. Он начинает приходить на следующей неделе, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней", - сказал Ляшко.

По его словам, эти вакцины будут сначала приниматься на национальный склад, а распределение по областям будет происходить по прибытии последней партии: именно с ней должен прибыть растворитель, необходимый для приготовления дозы для прививки. "Сегодня мы ожидаем, что первая поставка придет во вторник", - уточнил он.

Заместитель министра отметил, что большая часть из будущей поставки - 378 тыс. доз - зарезервирована за педагогами. Ею планируется прививать 189 тыс. работников учреждений образования различных уровней, с резервированием для них сразу второй дозы.

Остальные дозы будут предназначены для вакцинации лиц из приоритетных групп из 1 и 2 этапов вакцинальной кампании, которые по разным причинам не получили прививку раньше.

Он добавил, что сейчас прививки получили 60 163 работника учебных заведений, в том числе почти 22 тысячи человек, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания.

Как информирует пресс-служба Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине первую дозу получили 936 497 человек, завершили вакцинацию - 13 661 человек. По состоянию на 14 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек.

Напомним, Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тысяч доз - Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

16 апреля в Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.

С 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac.

Вакцинацию Pfizer начали 18 апреля.

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