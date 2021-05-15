Дипломаты отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа

На консульском учете состоит более 1 500 украинских граждан, проживающих на территории конфликта.

Сейчас посольство Украины в Израиле вместе с министерствами иностранных дел Украины и Израиля отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа.

Об этом LB.ua сообщил источник в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В настоящее время фиксируются множественные обращения граждан Украины.

"Сейчас на консульском учете находится более 1 500 украинских граждан, проживающих на территории сектора Газа. Это в основном женщины. Эскалация сверхвысокая, и они боятся оставаться на этой территории", - рассказал LB.ua дипломатический источник.

По информации LB.ua, в украинские консульства на территории Израиля поступают десятки обращений. Продолжается проверка документов. Немало украинских граждан пытаются выехать из сектора Газа с детьми. Ситуация осложняется тем, что в Израиле в настоящее время полностью парализована стратегическая транспортная инфраструктура.

"Сейчас в Израиле все аэропорты закрыты. Никого из Израиля в настоящее время вывезти невозможно. Воздушные суда не осуществляют перелеты: ракеты террористов "ХАМАС" долетают до далеких северных регионов страны", - пояснили в ведомстве.

Напомним, около 200 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа в ночь на субботу, 15 мая. 30 из них упали в секторе Газа.

Помощник секретаря Государственного департамента США в вопросах Израиля и палестинских вопросах Хейди Амр прибыл в Израиль, чтобы стать посредником во время очередной эскалации в регионе.

Ранее израильские войска атаковали систему туннелей, которую построило в секторе Газа радикальное исламское движение ХАМАС. В этой операции приняли участие 160 "летательных аппаратов", которым оказывали поддержку танки.

С 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля экстремисты выпустили уже 1800 ракет. Из них примерно 430 упали на территории сектора Газа. По оценкам военных, эффективность израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" составляет около 90%.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Израиля заявили о намерении принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.