Зубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-Заспе

Он заявил, что никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем.

Бывший вице-премьер Украины-министр регионального развития, строительства и ЖКХ в 2014-2019 гг. Геннадий Зубко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о пребывании в Конча-Заспе и Пуще-Водице "ряда непонятных лиц за очень символическую плату".

Зубко в заметке на своей странице в соцсети Facebook отметил, что "точно не ожидал услышать свою фамилию после заседания СНБОУ".

"Но быть публичным человеком - не только здорово, это еще и ответственность. И поэтому каждый из нас, государственных деятелей, кто агитирует за движение в Европу и внедрение европейских стандартов публичности, должен отвечать на публичные вопросы, в том числе - где живешь, и сколько тебе это стоит.

Я готов. Во время своей работы и народным депутатом Украины, и первым заместителем главы Администрации Президента, и в двух правительствах Украины никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем. Кстати, льготы для чиновников, действительно, мы отменили в 2014 году", - написал он.

Фото: Facebook-страница Зубко

По словам Зубко, он жилье всегда арендовал, а "с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) на базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа".

Бывший вице-премьер опубликовал фото дома и фото платежных поручений за свое жилье - и во время работы в правительстве, и при президентстве Зеленского.

"Это не является государственной тайной. Может для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня - нет. Ни 58 тыс. грн в 2017 году, ни 69 тыс. грн в 2020 году, ни 104 тыс. грн в 2021 году за месяц. Очень хорошо помню, что "бесплатный сыр может быть только в мышеловке". Честь имею", - подытожил он.

Фото: Facebook-страница Зубко

Фото: Facebook-страница Зубко

Фото: Facebook-страница Зубко

Напомним, на заседании СНБО 14 мая Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

На заседании также речь шла о лицах, в пользовании которых они находятся. Зеленский вспомнил о экс-министре Дмитрии Табачнике, Раисе Богатыревой, экс-генпрокуроре Святославе Пискуне, бывшем вице-премьере Геннадии Зубко и директоре департамента корпорации "Богдан" Александре Ильином.