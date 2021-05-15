Украинские ученые получили награды от президента

В этом году День науки в Украине отмечают 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Среди отмеченных ученых есть авторы научных работ в сфере обороны, космоса и медицины.

Указами Главы государства присуждены 14 премий. В частности, награды получили работы, которые составляют государственную тайну.

Фото: пресс-служба ОПУ

Глава государства поздравил их с Днем науки, который в этом году в Украине отмечают 15 мая. Он отметил, что изобретения ученых важны как для современников, так и для будущих поколений украинцев, потому что приносят пользу и служат украинскому народу.

"На востоке Украины продолжается война с агрессором, поэтому все ваши научные изобретения и открытия - это не только ваши личные достижения и ваш творческий путь, это еще и значительный вклад в укрепление национальной безопасности и обороны нашей страны. Сегодня это имеет большое значение", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: пресс-служба ОПУ

Зеленский отметил, что согласно подписанному им закону, со следующего года Государственная премия в области науки и техники будет переименована в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

"Можно сказать, что вы - последние представители отечественной науки, кто получит государственную премию с таким названием. Но, зная вашу настойчивость и жажду открытий, уверен, что это точно не последняя ваша государственная награда за ваши достижения", - добавил он.

Напомним, размер Государственной премии Украины в области науки и техники за 2020 год - 300 тыс. грн каждая.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля приняла в первом чтении проект закона об активизации деятельности научных парков.