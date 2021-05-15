Украинские ученые получили награды от президента

В этом году День науки в Украине отмечают 15 мая.

Украинские ученые получили награды от президента

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Среди отмеченных ученых есть авторы научных работ в сфере обороны, космоса и медицины.

Указами Главы государства присуждены 14 премий. В частности, награды получили работы, которые составляют государственную тайну.

Фото: пресс-служба ОПУ

Глава государства поздравил их с Днем науки, который в этом году в Украине отмечают 15 мая. Он отметил, что изобретения ученых важны как для современников, так и для будущих поколений украинцев, потому что приносят пользу и служат украинскому народу.

"На востоке Украины продолжается война с агрессором, поэтому все ваши научные изобретения и открытия - это не только ваши личные достижения и ваш творческий путь, это еще и значительный вклад в укрепление национальной безопасности и обороны нашей страны. Сегодня это имеет большое значение", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: пресс-служба ОПУ

Зеленский отметил, что согласно подписанному им закону, со следующего года Государственная премия в области науки и техники будет переименована в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

"Можно сказать, что вы - последние представители отечественной науки, кто получит государственную премию с таким названием. Но, зная вашу настойчивость и жажду открытий, уверен, что это точно не последняя ваша государственная награда за ваши достижения", - добавил он.

Напомним, размер Государственной премии Украины в области науки и техники за 2020 год - 300 тыс. грн каждая.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля приняла в первом чтении проект закона об активизации деятельности научных парков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной властиВ Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной власти
Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозренияСемь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения
Военные Чада заявили о победе над повстанцами, которые убили президента
Зеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическоеЗеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическое
Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"
Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницейМендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницей
Президента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничествеПрезидента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
Суд изменил меру пресечения участнику акции у Офиса президента ФилимоновуСуд изменил меру пресечения участнику акции у Офиса президента Филимонову
Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцевУкраинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев
Украинские военные провели учения по обороне морского побережьяУкраинские военные провели учения по обороне морского побережья
Последние новости
Подгружаем последние новости