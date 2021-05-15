Украина отмечает сегодня День Европы

В субботу, 15 мая, Украина отмечает День Европы.

День Европы отмечается ежегодно: 5 Мая Советом Европы и 9 мая Европейским Союзом, как годовщина провозглашения плана выхода Европы из послевоенного кризиса министром иностранных дел Франции Робером Шуманом 9 мая 1950 года (известного также как Декларация Шумана).

В Украине праздник отмечают каждую третью субботу мая согласно Указу Президента "О Дне Европы" от 19 апреля 2003 года, "учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию".

Статья 2 Договора о Европейском Союзе определяет шесть базовых ценностей Евросоюза .

"Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин", - говорится в документе.

Как пишет armyinform.com.ua, в отличие от прошлого года, когда карантин ограничил празднование, в этом году праздник состоится и в офлайн формате.

Директор Департамента общественных коммуникаций Киевской городской госадминистрации Роман Лелюк отметил, что "такой комбинированный формат предусматривает художественные, информационные мероприятия, создание инсталляции и еще много интересного ...".

В столице празднование начнется в 08:00 - первыми в Европе экогонками на электроскутерах Scoot Kyiv, в которых примут участие представители посольств, МИД и КГГА.

После этого на Михайловской площади в 12:30 состоится торжественная церемония открытия праздника с участием первых лиц города и государства.

В 21:00 состоится концерт симфонической музыки под управлением всемирно известного украинского дирижера (главного дирижера Борнмутского симфонического оркестра) Кирилла Карабица.

Ранее в Украине уже стартовала информационная кампания по случаю Дня Европы, в частности - марафон # миEUКраина.