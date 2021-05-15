Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"

"И если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрытыми".

Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказал убеждение, что Украина не сможет стать членом НАТО и ЕС, если власть не будет придерживаться нескольких принципов. Об этом он заявил во Львове на форуме депутатов "Европейской солидарности", сообщает пресс-служба партии.

"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы - все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский Союз. И, наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрытыми", - заявил он .

Порошенко также предостерег от возможных последствий после внесення нормы об избрании судей в закон о сельских старостах.

"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда, где старосты - и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменения порядка назначения старост", - возмутился Порошенко .

Он считает, что это может быть попыткой власти сделать КС "ручным".

"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции к редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", - заявил он.

Порошенко добавил, что украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко требует отмены "драконьего" постановления о переоформлении субсидий во время пандемииПорошенко требует отмены "драконьего" постановления о переоформлении субсидий во время пандемии
В МИД прокомментировали заявление Путина о превращении Украины в анти-РоSSиюВ МИД прокомментировали заявление Путина о превращении Украины в анти-РоSSию
СНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкцииСНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкции
Порошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового КоллегиумаПорошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового Коллегиума
Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборонуПорошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону
Фюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSиюФюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSию
Украину в конце мая посетит премьер-министр СловакииУкраину в конце мая посетит премьер-министр Словакии
Израиль продолжит антитеррористическую операцию "Страж стен" в Секторе Газа, - посол УкраиныИзраиль продолжит антитеррористическую операцию "Страж стен" в Секторе Газа, - посол Украины
Адвокаты Порошенко анонсировали иск против Гордона за клеветуАдвокаты Порошенко анонсировали иск против Гордона за клевету
РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометовРоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Последние новости
Подгружаем последние новости