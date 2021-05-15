Порошенко: "Беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы нужны для принятия Украины в НАТО и ЕС"

"И если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрытыми".

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказал убеждение, что Украина не сможет стать членом НАТО и ЕС , если власть не будет придерживаться нескольких принципов. Об этом он заявил во Львове на форуме депутатов "Европейской солидарности", сообщает пресс-служба партии.

"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы - все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский Союз. И, наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрытыми", - заявил он .

Порошенко также предостерег от возможных последствий после внесення нормы об избрании судей в закон о сельских старостах.

"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда, где старосты - и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменения порядка назначения старост", - возмутился Порошенко .

Он считает, что это может быть попыткой власти сделать КС "ручным".

"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции к редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", - заявил он.

Порошенко добавил, что украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию.