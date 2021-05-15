Израиль нанес удар по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Журналисты и жильцы дома эвакуировались.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на медиа.

В частности, в здании работали журналисты агентства Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". Известно, что журналисты вовремя эвакуировались.

Фото: ЕРА/UPG

"Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о том, чтобы эвакуировать журналистов и жителей дома. Вероятно, незадолго до атаки люди покинули здание", - говорится в сообщении.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Напомним, украинские дипломаты вместе со своими коллегами из Израиля отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа. На консульском учете состоит более 1500 украинских граждан, проживающих на территории конфликта.

Около 200 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа в ночь на субботу, 15 мая. 30 из них упали в секторе Газа.

Помощник секретаря Государственного департамента США в вопросах Израиля и палестинских вопросах Хейди Амр прибыл в Израиль, чтобы стать посредником во время очередной эскалации в регионе.

Ранее израильские войска атаковали систему туннелей, которую построило в секторе Газа радикальное исламское движение ХАМАС. В этой операции приняли участие 160 "летательных аппаратов", которым оказывали поддержку танки.

С 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля экстремисты выпустили уже 1800 ракет. Из них примерно 430 упали на территории сектора Газа. По оценкам военных, эффективность израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" составляет около 90%.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Израиля заявили о намерении принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
США направили в Израиль эксперта по Ближнему ВостокуСША направили в Израиль эксперта по Ближнему Востоку
УДАР заявляет о давлении на столичную власть из-за обысков у Палатного и в КГГАУДАР заявляет о давлении на столичную власть из-за обысков у Палатного и в КГГА
Армия Израиля атаковала систему туннелей ХАМАСа в секторе ГазаАрмия Израиля атаковала систему туннелей ХАМАСа в секторе Газа
Кабмин объединил четыре харьковских вуза в Государственный биотехнологический университетКабмин объединил четыре харьковских вуза в Государственный биотехнологический университет
Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборонуПорошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону
По инициативе «Удара» Киевсовет направил обращение в правительство и парламент о принятии закона о тероборонеПо инициативе «Удара» Киевсовет направил обращение в правительство и парламент о принятии закона о теробороне
НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"
Наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - ЕрмакНаблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - Ермак
Израиль продолжит антитеррористическую операцию "Страж стен" в Секторе Газа, - посол УкраиныИзраиль продолжит антитеррористическую операцию "Страж стен" в Секторе Газа, - посол Украины
Руководитель исполкома партии "УДАР" Палатный сообщил об обыске в его домеРуководитель исполкома партии "УДАР" Палатный сообщил об обыске в его доме
Последние новости
Подгружаем последние новости