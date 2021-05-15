Израиль нанес удар по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на медиа.

В частности, в здании работали журналисты агентства Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". Известно, что журналисты вовремя эвакуировались.

Фото: ЕРА/UPG

"Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о том, чтобы эвакуировать журналистов и жителей дома. Вероятно, незадолго до атаки люди покинули здание", - говорится в сообщении.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном доме в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Напомним, украинские дипломаты вместе со своими коллегами из Израиля отрабатывают варианты эвакуации украинцев из сектора Газа. На консульском учете состоит более 1500 украинских граждан, проживающих на территории конфликта.

Около 200 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа в ночь на субботу, 15 мая. 30 из них упали в секторе Газа.

Помощник секретаря Государственного департамента США в вопросах Израиля и палестинских вопросах Хейди Амр прибыл в Израиль, чтобы стать посредником во время очередной эскалации в регионе.

Ранее израильские войска атаковали систему туннелей, которую построило в секторе Газа радикальное исламское движение ХАМАС. В этой операции приняли участие 160 "летательных аппаратов", которым оказывали поддержку танки.

С 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля экстремисты выпустили уже 1800 ракет. Из них примерно 430 упали на территории сектора Газа. По оценкам военных, эффективность израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" составляет около 90%.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Израиля заявили о намерении принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.