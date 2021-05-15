Порошенко требует отмены "драконьего" постановления о переоформлении субсидий во время пандемии

Постановление правительства о новом порядке оформления субсидий должно быть немедленно отменено, а украинцам их должны переназначить автоматически. Об этом во время форума львовских депутатов заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, говорится в сообщении пресс-службы " ЕС ". Он, в частности, напомнил, что в самые трудные годы роSSийской агрессии государство защищало людей через упрощенный механизм получения субсидий.

"Мы защитили людей, в первую очередь имеющих ограниченные доходы, через создание эффективного механизма субсидий. Так, в частности, в пиковый 2017 год субсидии получили около 7 млн домохозяйств. Из госбюджета официально было выделено 72 млрд грн., а во время отопительного сезона 2020-21 годов субсидиями воспользовались не 7, а чуть более 2 млн домохозяйств. 4 с лишним миллиона остались без субсидий, так как оформить их стало почти невозможно. А в госбюджете вместо 70 млрд предусмотрено только 36 млрд. И при этом даже Минсоцполитики потребность в субсидиях на текущий год оценило в 46 млрд грн. Напомню, что мы давали больше 70", - констатирует Порошенко.

"Это означает, что уровень жизни людей катастрофически падает. И тогда, когда наша команда в парламенте отстаивала необходимость увеличения выделения средств на топливные субсидии, власти надо было деньги переправлять в фонд «большого крадивництва», а не защищать людей", - возмутился Порошенко.

"В Страстную пятницу Кабинет министров Украины обнародовал драконовское постановление, которым значительно усложняется порядок оформления субсидий. Это означает, что бедные люди должны с первого мая в условиях ковида заново заполнять декларации, подавать декларации о доходах, о расходах. Особенно цинично это выглядит, потому что они должны лично ехать и стоять в очереди во время пандемии. Это нарушает жесткие правила безопасности, не дает возможности избежать очереди, и это смертельно опасно, особенно для пожилых людей", - отмечает пятый президент.

Он напомнил, что этот вопрос можно решить, разослав через "Укрпочту" бланки.

"Люди могли заполнить эти бланки и отправить обратно. Все. Это происходило исключительно в автоматическом порядке. Дай субсидию, а затем заходи и проверь, если у тебя есть какие-либо подозрения относительно корректности ее использования. У вас есть базы данных фискальной службы!" - объясняет лидер "Европейской Солидарности".