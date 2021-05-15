Зеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союза

"Украина - это Европа. Мы доказали это на Майдане и доказываем каждый день".

Зеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союза
Фото: Скріншот відео

Украина обязательное войдет в состав Европейского союза.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы написал в Твиттере.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Евросоюзе", - говорится в сообщении.

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. ?? обов’язково буде в #EU ?? pic.twitter.com/U2xxWKj9bx

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Напомним, в субботу, 15 мая, Украина празднует День Европы. Этот праздник 5 мая отмечает Совет Европы и 9 мая - Европейский Союз.

В апреле вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

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