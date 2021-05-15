В МИД прокомментировали заявление Путина о превращении Украины в анти-РоSSию

"Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам", отметил представитель ведомства.

В МИД прокомментировали заявление Путина о превращении Украины в анти-РоSSию
Фото: facebook Ніколенка

Разговор о превращении Украины в "антипод" РоSSии демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни роSSийские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - сказал он.

Николенко отметил, что РоSSия инвестировала значительные ресурсы, чтобы "сделать этот путь максимально сложным. Украина вынуждена принимать решительные меры в ответ". "Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", - отметил спикер.

"Географию изменить нельзя. После завершения роSSийско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и РоSSии придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем роSSийского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане РоSSии от роSSийской власти", - подытожил Николенко.

Напомним, Президент РоSSии Владимир Путин назвал уголовное дело против своего кума Виктора Медведчука, который обвиняется украинским следствием в государственной измене, "очевидной зачисткой политического поля". Он обвинил Украину в избирательном правосудии, которое, по его мнению, касается исключительно тех сил, которые хотят добрососедских отношений с Россией.

На совещании с постоянными членами роSSийского Совбеза он заявил, что "Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод РоSSии, в какую-то анти-РоSSию".

11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Козак находится за границей, а именно в Беларуси, якобы на лечении.

Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

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