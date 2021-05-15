Зеленский обнародует указ о создании в Украине кибервойск, - Данилов

В ближайшее время Президент Владимир Зеленский обнародует указ, которым предусмотрит создание в Украине кибервойск.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера", пишет Укринформ.

"Сегодня мы рассматривали вопросы, касающиеся кибербезопасности, мы утвердили Стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали. Я думаю, что в ближайшее время будет указ Президента, и об этом вы узнаете от Президента", - рассказал Данилов.

Напомним, Служба безопасности Украины фиксирует увеличение кибератак на Украину со стороны РоSSийской Федерации. Это происходит на фоне накопления страной-агрессором своих военных формирований вдоль роSSийско-украинской границы.

Ранее СБУ нейтрализовала около 350 угроз информационной безопасности страны с начала года.