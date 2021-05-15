США направили в Израиль эксперта по Ближнему Востоку

Помощник секретаря Государственного департамента США в вопросах Израиля и палестинских вопросов Хейди Амр прибыл в Израиль, чтобы стать посредником во время очередной эскалации в регионе.

Об этом говорится в Твиттере посольства США в Израиле.

Как отмечается в сообщении, Амр должен побуждать "работать над устойчивым спокойствием, признавая право Израиля на самооборону".

"Израильтяне и палестинцы заслуживают в равной степени права на свободу, безопасность, достоинство и процветание", - добавили дипломаты.

Фото: twitter.com/usembassyjlm

Перед этим потерпели поражение посреднические усилия Египта, пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ .

Делегация, прибывшая в Тель-Авив из Каира, не смогла достичь прогресса в достижении перемирия.

Также к мирному урегулированию в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал президент Франции Эммануэль Макрон.

Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля также сообщили о том, что на фоне эскалации ракеты в сторону Израиля начали запускаться и из Сирии. Одна из них упала на сирийской территории, две другие - в необитаемых районах на севере Израиля. Известно и о трех запущенных ракетах со стороны Ливана, а также о том, что все они упали в море.

Напомним, израильские войска атаковали систему туннелей, которую построило в секторе Газа радикальное исламское движение ХАМАС. В этой операции приняли участие 160 "летательных аппаратов", которым оказывали поддержку танки.

С 10 мая из Сектора Газы в сторону Израиля экстремисты выпустили уже 1 800 ракет. Из них примерно 430 упали на территории сектора Газа. По оценкам военных, эффективность израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" составляет около 90%.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Израиля заявили о намерении принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.