За сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток - два обстрела

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток - два обстрела
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 14 мая, в районе боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а около Марьинки - противотанковые пушки.

Неподалеку от населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а около поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра.

Вблизи Светлодарска роSSийские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00 15 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенных пунктов Гладосово и Марьинка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, 13 мая от пули роSSийского снайпера погиб сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского 39-летний Павел Колесник с Черниговщины.

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