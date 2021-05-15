Ляшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой Минздрава

Представление об освобождении Степанова с должности министра поступило в Раду накануне.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он может заменить на посту министра здравоохранения Максима Степанова.

«Я на должности заместителя министра уже при третьем министре и каждый раз при изменении ... кто-то кому-то что-то предлагает и обсуждают ... Некорректно с моей стороны коммуницировать такие вещи», - заявил Ляшко, отвечая на вопрос журналиста Радио Свобода, делали ли ему предложение возглавить министерство.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко рассказал, что в понедельник "Слуги народа" будут обсуждать на заседании увольнение Степанова.

Вопрос отставки главы Минздрава в который раз встал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса. Об инициировании его увольнения говорили почти во всех политсилах. В апреле в парламенте начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения этого вопроса.

27 апреля нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что уже собрано 130 подписей для отставки главы Минздрава, не хватает только 20-ти. А уже 28 апреля нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что необходимое количество голосов собрано.

Ранее председатель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что, скорее всего, должность министра здравоохранения после освобождения Максима Степанова займет его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «Наиболее вероятным кандидатом является г-н Ляшко», - сказал Арахамия во время прямого эфира ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 14 мая.

Степанов надеется что Рада не поддержит его отставку.