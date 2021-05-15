Ляшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой Минздрава

Представление об освобождении Степанова с должности министра поступило в Раду накануне.

Ляшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой Минздрава
Фото: Макс Требухов

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он может заменить на посту министра здравоохранения Максима Степанова.

«Я на должности заместителя министра уже при третьем министре и каждый раз при изменении ... кто-то кому-то что-то предлагает и обсуждают ... Некорректно с моей стороны коммуницировать такие вещи», - заявил Ляшко, отвечая на вопрос журналиста Радио Свобода, делали ли ему предложение возглавить министерство.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко рассказал, что в понедельник "Слуги народа" будут обсуждать на заседании увольнение Степанова.

Вопрос отставки главы Минздрава в который раз встал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса. Об инициировании его увольнения говорили почти во всех политсилах. В апреле в парламенте начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения этого вопроса.

27 апреля нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что уже собрано 130 подписей для отставки главы Минздрава, не хватает только 20-ти. А уже 28 апреля нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что необходимое количество голосов собрано.

Ранее председатель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что, скорее всего, должность министра здравоохранения после освобождения Максима Степанова займет его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «Наиболее вероятным кандидатом является г-н Ляшко», - сказал Арахамия во время прямого эфира ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 14 мая.

Степанов надеется что Рада не поддержит его отставку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"
"Голос" предостерегает власть от еще одной ошибки с кандидатурой на пост главы Минздрава, - Рудык"Голос" предостерегает власть от еще одной ошибки с кандидатурой на пост главы Минздрава, - Рудык
В Украине изменился порядок переназначения субсидийВ Украине изменился порядок переназначения субсидий
Новым главой НАК "Нафтогаз" стал Витренко (обновлено)Новым главой НАК "Нафтогаз" стал Витренко (обновлено)
ЛаВРУН фюрера РФ оценил вероятность войны с УкраинойЛаВРУН фюрера РФ оценил вероятность войны с Украиной
Главой Киевского облсовета выбрали "слугу народа" ГунькоГлавой Киевского облсовета выбрали "слугу народа" Гунько
"Евросолидарность" против назначения Галущенко министром энергетики"Евросолидарность" против назначения Галущенко министром энергетики
Минздрав разработал регламент йодопрофилактики в случае радиационной аварии, - ЛяшкоМинздрав разработал регламент йодопрофилактики в случае радиационной аварии, - Ляшко
"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко
Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производстваЛяшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства
Последние новости
Подгружаем последние новости