Минфин представил на утверждение Кабмина 3-летнюю бюджетную декларацию

Этот документ является основой для составления проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.

Минфин представил на утверждение Кабмина 3-летнюю бюджетную декларацию
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство финансов, в соответствии с бюджетным законодательством, 14 мая подало на рассмотрение Кабинета министров Украины Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Правительство должно одобрить бюджетную декларацию до начала июня, после чего документ передадут на рассмотрение в Верховную Раду.

Бюджетная декларация является основой для составления проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.

Напомним, Министерство финансов надеется выполнить условия программы и получить второй транш финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро до сентября 2021 года.

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