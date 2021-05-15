Минфин представил на утверждение Кабмина 3-летнюю бюджетную декларацию
Этот документ является основой для составления проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.
Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Министерство финансов, в соответствии с бюджетным законодательством, 14 мая подало на рассмотрение Кабинета министров Украины Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.
Правительство должно одобрить бюджетную декларацию до начала июня, после чего документ передадут на рассмотрение в Верховную Раду.
Бюджетная декларация является основой для составления проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.
Напомним, Министерство финансов надеется выполнить условия программы и получить второй транш финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро до сентября 2021 года.