Минфин представил на утверждение Кабмина 3-летнюю бюджетную декларацию

Этот документ является основой для составления проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.

Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство финансов, в соответствии с бюджетным законодательством, 14 мая подало на рассмотрение Кабинета министров Украины Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Правительство должно одобрить бюджетную декларацию до начала июня, после чего документ передадут на рассмотрение в Верховную Раду.

Бюджетная декларация является основой для составления проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.