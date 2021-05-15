Министры иностранных дел Молдовы и Грузии посетят Украину 17 мая
Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ.
17 мая и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетят Украину с совместным рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут европейская интеграция трех государств, приоритеты развития Восточного партнерства ЕС и подготовка к его саммиту в этом году, совместные усилия по укреплению региональной безопасности", - говорится в сообщении.
По информации МИД, трое министров подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ.
Напомним, глава правительства Словакии Эдуард Гегер посетит Украину в конце текущего месяца.