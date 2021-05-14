Украина построит цифровую общенациональную телесеть для противодействия пропаганде
Сегодня жители приграничных территорий Украины подвергаются информационной пропаганде со стороны РФ.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.
Об этом во время брифинга по итогам заседания СНБО заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, на сегодня жители приграничных территорий Украины подвергаются информационной пропаганде со стороны РФ.
"Эти проблемы в первую очередь решает создание общенациональной цифровой телесети Multiplex MX-7, и сегодня было принято решение создать такой мультиплекс и предоставить на него средства", - сказал Федоров.
Оператором определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ, входит в сферу управления Госспецсвязи).
Как отмечается в сообщении на сайте Госспецсвязи, государственная телесеть необходима для обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространению объективной информации.
Ожидается, что уже к концу 2021 года телесеть обеспечит доступ к цифровому телевещанию на 95% подконтрольной территории Украины.
Телесеть будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание.
Для получения сигнала пользователям понадобятся антенны и цифровые тюнеры. Доступ к контенту мультиплекса планируется на безвозмездной основе.
Напомним, в прошлом году Министерство цифровой трансформации Украины инициировало реформу Госспецсвязи.