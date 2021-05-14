Украина построит цифровую общенациональную телесеть для противодействия пропаганде

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.

Об этом во время брифинга по итогам заседания СНБО заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, на сегодня жители приграничных территорий Украины подвергаются информационной пропаганде со стороны РФ .

"Эти проблемы в первую очередь решает создание общенациональной цифровой телесети Multiplex MX-7, и сегодня было принято решение создать такой мультиплекс и предоставить на него средства", - сказал Федоров.

Оператором определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ, входит в сферу управления Госспецсвязи).

Как отмечается в сообщении на сайте Госспецсвязи, государственная телесеть необходима для обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространению объективной информации.

Ожидается, что уже к концу 2021 года телесеть обеспечит доступ к цифровому телевещанию на 95% подконтрольной территории Украины.

Телесеть будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание.

Для получения сигнала пользователям понадобятся антенны и цифровые тюнеры. Доступ к контенту мультиплекса планируется на безвозмездной основе.

Напомним, в прошлом году Министерство цифровой трансформации Украины инициировало реформу Госспецсвязи.