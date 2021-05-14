Степанов надеется, что Рада не поддержит его отставку

"На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно высветиться 226 голосов".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке, и напомнил, что для его освобождения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно высветиться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и освобождает парламент", - сказал Степанов.

Как сообщает ZN.UA, президент Владимир Зеленский требовал написать заявление об отставке от трех министров. Криклий и Петрашко написали, тогда как Степанов отказался.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова.

На следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят вопросы увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Новым министром здравоохранения может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко рассказал, что в понедельник "Слуги народа" будут обсуждать на заседании освобождения Степанова.

Вопрос отставки главы МОЗ в очередной раз встал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса. Об инициировании его увольнения говорили почти во всех политсилах. В апреле в парламенте начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения этого вопроса.

27 апреля нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что уже собрано 130 подписей для отставки главы МОЗ, не хватает только 20-ти. А уже 28 апреля нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что необходимое количество голосов собрано.