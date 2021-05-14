СНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкции

По итогам верификации будет принято решение о введении аналогичных санкций со стороны Украины.

СНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкции
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет юридическую верификацию 61 гражданина Украины, против которых Соединенные Штаты ввели персональные санкции.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Данилов уточнил, что по итогам верификации будет принято решение о введении аналогичных санкций со стороны Украины.

"Мы обсудили (на заседании СНБО - ред.) вопрос введения санкций, которые вводят против граждан Украины Соединенные Штаты. Мы к ним обратились с официальным документам, чтобы они по каждому гражданину Украины дали исчерпывающие ответы: когда и на основании чего были введены те или другие санкции, для реагирования здесь, на территории Украины, по этим всем лицам", - сказал Данилов.

"Если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения всех документов и их обработки, мы будем это делать на территории нашей страны. На сегодняшний день нам точно известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что Украина будет обращаться с подобным вопросом и к европейским партнерам. После получения необходимой информации и проведения соответствующих процедур, СНБО будет принимать отдельное решение о введении санкций в отношении каждого гражданина Украины, который попал под санкции США или ЕС.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Тони Блинкен объявил о внесении в санкционный список олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к значительным случаям коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год.

11 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции из-за "вмешательства в выборы" против ряда лиц, связанных с народным депутатом Украины Андреем Деркачом.

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