Оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям

С начала суток, 13 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды осуществили обстрел в направлении Песков.

У населенного пункта Новотроицкое роSSийские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - из станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ , используя координационный механизм.