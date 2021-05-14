Оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям
Фото: mignews.com.ua

С начала суток, 13 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды осуществили обстрел в направлении Песков.

У населенного пункта Новотроицкое роSSийские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - из станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. От вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований РФ погиб военнослужащий ВС Украины.

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