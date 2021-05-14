Оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям
Боевых потерь среди украинских военных нет.
С начала суток, 13 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое.
Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды осуществили обстрел в направлении Песков.
У населенного пункта Новотроицкое роSSийские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - из станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
Напомним, за прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. От вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований РФ погиб военнослужащий ВС Украины.