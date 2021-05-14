УДАР заявляет о давлении на столичную власть из-за обысков у Палатного и в КГГА

В политсиле расценивают такие действия как "реакцию власти" на встречу Кличко с высокими должностными лицами и дипломатами США, а также - на политическое заявление объединяться вокруг политической платформы партии.

В партии "УДАР" прокомментировали обыски в доме главы исполнительного комитета Артура Палатного.

"Власть прибегла к давлению на столичную власть, к дискредитации лично Виталия Кличко и политической партии «УДАР», которую он возглавляет. В течение нескольких последних дней правоохранители провели массовые обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах городской администрации. А также пришли с обысками домой к главе исполкома "УДАРа" Артуру Палатному. Скоординированность и массовость такой операции свидетельствует о том, что команда на ее проведение поступила из высоких кабинетов на Банковой. И главная цель - запугать и дискредитировать политического конкурента - Виталия Кличко и партию «УДАР»", - говорится в заявлении партии, опубликованном в фейсбуке.

В политсиле расценивают такие действия как "реакцию власти" на недавнюю встречу Кличко с высокими должностными лицами и дипломатами США , а также - на политическое заявление Кличко с призывом к региональным лидерам объединяться вокруг политической платформы партии.

"Партия" УДАР "призывает власти прекратить репрессии. И понять, что судьба успешной страны определяется не сценарием очередного сезона мыльного сериала, а реальными действиями в утверждении институтов правового и справедливого государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, 12 мая правоохранители пришли с обысками к главе исполкома "УДАРа" Артуру Палатному.

В общей сложности в течение 11-12 мая правоохранительные органы устроили целый ряд обысков в структурах КГГА. Следственные действия происходили в "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", Департаменте земельных ресурсов и Департаменте социальной политики. Обыскали также подрядчика строительства Подольского моста. После обысков нескольким бывшим и действующим депутатам сообщили о подозрении.